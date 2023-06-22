Клещи напали на 65 детей за минувшие семь дней в Карелии

В региональном Роспотребнадзоре привели статистику нападений опасных членистоногих на человека.

По информации на 25 июня, к медикам после укусов клещей в республике обратился 1 431 человек, из них детей - 348. В Петрозаводске зарегистрировали 449 обращений, в том числе 126 раз членистоногие нападали на детей.

За прошедшую неделю с этими жалобами к специалистам обратились 219 человек, из них 65 детей. В Петрозаводске за минувшие семь дней зарегистрировали 72 обращения, в том числе в отношении укусов 27 детей.

Клещи на протяжении предыдущей недели нападали на жителей всех районов республики, за исключением Лоухского.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, с начала эпидсезона лабораторно подтверждены три случая клещевого боррелиоза, один - энцефалита.