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Клещи за неделю напали на 25 жителей Карелии

Новости. Общество
16:14, 03 Октября 2023
фото: ugra-news.ru

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По сравнению с предыдущим периодом активность паукообразных снизилась.

По информации регионального управления Роспотребнадзора за прошедшую неделю, с 25 сентября по 1 октября, с жалобами на укусы клещей к специалистам обратились 25 человек, четверо из них - дети. В Петрозаводске за неделю зарегистрировали 5 обращений граждан, из них двое - дети.

Членистоногие нападают на жителей республики во всех районах Карелии. Всего с начала опасного сезона клещи покусали 2 331 человека, в том числе 555 детей. В Петрозаводске зарегистрировали 705 обращений, среди них 192 - несовершеннолетние.

Лабораторно были подтверждены 26 случаев клещевого боррелиоза, 27 случаев - клещевого вирусного энцефалита, в том числе у детей - 5 случаев клещевого боррелиоза и 3 случая клещевого вирусного энцефалита.

С начала года от клещевого энцефалита привились 13 875 человек, в том числе 5 332 ребенка.

За неделю до этого периода паукообразные покусали 39 жителей республики.

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