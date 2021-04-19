Клещи открыли сезон охоты на жителей Карелии

В республике зарегистрировано два первых случая присасывания клещей.

Как сообщили в управлении Роспотребнадзора по Карелии, на 15 апреля от присасывания клещей пострадали два человека. Первое обращение в лечебно-профилактическое учреждение по поводу присасывания зарегистрировано 14 апреля. От клеща пострадал 61-летний мужчина в лесу в окрестностях деревни Гонганалица Пряжинского района.

В прошлом году первое обращение по поводу присасывания клеща было зарегистрировано 29 марта в Пудожском районе.

Ранее сообщалось, что клещи проснулись на месяц раньше обычного.