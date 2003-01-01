41 житель Карелии пострадал от укусов клещей за неделю

Активность клещей падает в Карелии.
На минувшей неделе зафиксирован 41новый случай присасывания клещей. Трех пакуообразных сняли с детей, рассказали в Управлении Роспотребнадзора Карелии.
— Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях республики, — уточнили в ведомстве.
Однако, в сравнении с предыдущей неделей, когда было 66 обращений, активность клещей упала. Сказались ночные заморозки. Местами температура воздуха опускалась до -5.
Напомним, мониторинг в Карелии ведется с 6 марта. За это время в лечебно-профилактические учреждения республики по поводу присасывания клещей обратились 3982 человек, из них детей — 717.
Всего с начала эпидсезона зарегистрировано 12 случаев клещевого боррелиоза (два у детей до 17 лет), 20 случаев клещевого энцефалита (7 у детей до 17 лет). Ранее врачи поставили на ноги десятилетнего Всеволода Соловьева, которого в Карелии укусил зараженный клещ. О состоянии мальчика рассказали родители.