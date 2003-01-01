Клещи в Карелии за неделю покусали 35 человек

Среди пострадавших шестеро детей.

По информации Роспотребнадзора Карелии на 17 августа, за минувшую неделю за неделю в медицинские организации республики по поводу присасывания клещей обратились 35 человек, из них детей — 6. Всего с начала года пострадавших от укусов 3707 человек, из них детей — 684.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на всех административных территориях республики.

С начала эпидсезона по республике клещевых инфекций зарегистрировано 8 случаев иксодового клещевого боррелиоза, в том числе у 1 ребенка (Олонецкий район), 20 случаев клещевого вирусного энцефалита, в том числе 7 у детей (г. Петрозаводск, Пряжинский, Пудожский, Медвежьегорский р-н).