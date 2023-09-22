Клещи за неделю напали на 39 жителей Карелии

Всего в этом году опасные членистоногие успели искусать 2 306 жителей республики.

По данным регионального управления Роспотребнадзора к 24 сентября, за истекшую семидневку с жалобами на укусы клещей к специалистам обратились 39 человек, в том числе трое детей. В Петрозаводске было три обращения граждан, из них двое - дети.

Паукообразные нападают на людей во всех районах Карелии. Всего с начала опасного сезона членистоногие покусали 2 306 человек, в том числе, 551 ребенка. В Петрозаводске зарегистрировано 700 обращений, в том числе 190 от жителей региона младше 18 лет.

Лабораторно подтверждены 24 случая клещевого боррелиоза, 27 случаев вирусного энцефалита, в том числе у детей: четыре случая боррелиоза и три - клещевого энцефалита.

С начала года от энцефалита в республике привились 13 837 человек, в том числе 5 304 несовершеннолетних.