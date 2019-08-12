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Новости. Экономика
15:18, 12 Августа 2019
фото: © ИТАР-ТАСС/Михаил Мордасов

Клещи заразили энцефалитом и боррелиозом около 50 жителей Карелии

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Всего с начала эпидсезона в республике зарегистрировано 3603 обращений по поводу присасывания клещей, сообщили в Роспотребнадзоре Карелии.

В числе пострадавших от клещей оказлось 768 детей, что не превышает среднемноголетних значений.

С начала эпидсезона лабораторно и клинически подтверждены: 20 случаев клещевого энцефалита, 28 случаев клещевого боррелиоза.

Обращения по поводу присасывания клещей зарегистрированы на 16-ти административных территориях республики: Петрозаводск, Беломорский, Калевальский, Кемский, Кондопожский, Лахденпохский, Медвежьегорский, Муезерский, Олонецкий, Питкярантский, Прионежский, Пряжинский, Пудожский, Сегежский, Сортавальский, Суоярвский районы.

С 11 марта управлением введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в учреждения здравоохранения республики по поводу присасывания клещей.

 

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