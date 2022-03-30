Реклама
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
30.03.2022 14:43
Двое работников салона сотовой связи в Петрозаводске пойдут под суд за то, что обманули 14 покупателей
Сегодня 12:39
Иномарка вылетела с кольца в Петрозаводске и пробила ограждение (ВИДЕО)
Сегодня 06:40
Водитель автобуса, попавший в Карелии в аварию с детьми, 33 раза за год привлекался за нарушения ПДД
03.04.2022 19:09

Клиенты Сбера смогут получить онлайн-кассу бесплатно

Новости. Общество
16:07, 04 Апреля 2022
фото: © Сбербанк

Новости партнеров

Чтобы воспользоваться предложением «Без затрат», предпринимателю нужно заключить с банком договор на торговый эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание,

Сбер запустил новый тариф на онлайн-кассы Эвотор «Без затрат», в рамках которого плата за аренду и обслуживание устройства не взимается. Чтобы воспользоваться тарифом, предпринимателю нужно заключить с банком договор на торговый эквайринг и расчетно-кассовое обслуживание, бесплатный тариф сохранится на каждый месяц, в котором безналичный оборот превышает 80 тысяч рублей.

В рамках тарифа «Без затрат» банк возьмёт на себя сопровождение и техническое обслуживание онлайн-кассы и поможет обучить кассира по приему безналичной оплаты. Важно, что комиссия за платежи по эквайрингу в Сбере пересчитывается каждый месяц: если обороты растут, она автоматически снижается — для этого не нужно обращаться в банк.

«Чтобы поддержать малый бизнес, мы подготовили тариф с обслуживанием онлайн-кассы от банка за 0 рублей. Так что сегодня предприниматели могут экономить не только на расчётно-кассовом обслуживании, но и на оснащении своих торговых точек кассами, направив высвободившиеся средства на развитие бизнеса. При этом мы предоставляем базовый сервис даже с бесплатной кассой и берём на себя обучение, настройку и восстановление работоспособности устройства», — отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых.

«Сейчас малому бизнесу нужны гибкие, многофункциональные и экономичные устройства. Смарт-терминал Эвотор 5i - компактный и легкий, при этом оснащен встроенным модулем эквайринга и камерой, которой можно отсканировать штрих-код и код маркировки. Эта модель подходит для курьерской доставки, пассажирских перевозок и сотрудников на выезде.  В стационарной торговле она может сэкономить место на прилавке, кассиру не нужен будет банковский терминал или сканер штрих-кодов. А благодаря магазину приложений «Эвотор.Маркет» предприниматели могут настроить смарт-терминал под индивидуальные потребности бизнеса», — прокомментировал операционный директор ИТ-компании «Эвотор» Юрий Юрьев.

Смарт-терминал Эвотор 5i представляют собой онлайн-кассу и эквайринг в одном устройстве и принимают все виды оплаты по № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», обеспечивая безопасность расчётов и соблюдение законодательства.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
28.03.2022, 15:19
Миллиардер из Питера построит в Сортавале речной вокзал
28.03.2022, 15:50
Стало известно имя миллиардера, который строит в Сортавале речной вокзал
01.04.2022, 09:03
Мама будущего первоклассника в Петрозаводске: Я записалась в частную школу за 19 тысяч, больше не потянуть или почку придется продать
28.03.2022, 17:09
Еще один военнослужащий из Карелии погиб на Донбассе
03.04.2022, 00:10
Huawei отказалась продавать свои телефоны в России
30.03.2022, 16:32
Еще один боец из Карелии погиб в ходе спецоперации на Украине

Аналитика

01.04.2022 18:08
Тема недели
Владимир Любарский: «Объективно оценить мою работу могут только горожане»
Глава Петрозаводска рассказал об итогах своего первого года работы и планах по развитию города.
Они стояли за школу
01.04.2022 06:44
Финны смотрят на НАТО
31.03.2022 12:59
Движение вверх. Как работают социальные лифты в «Социальных аптеках»
30.03.2022 09:06
«Абсолютно не бедный человек»
29.03.2022 15:30
Вся аналитика

Чтиво

30.03.2022 15:22
Без политики
YouTube в России могут заблокировать. Переезжаем на RuTube?
Видео на YouTube стали незаменимой частью жизни для миллионов людей. Но в последнее время стали появляться новости о его возможном закрытии в России, и пользователи начали переходить на его отечественный аналог RuTube. Давайте попробуем разобраться, насколько такой переезд оправдан.
Актерам раздали маски
29.03.2022 15:09
«Наплавался! Хватит!»
23.03.2022 12:20
архив чтиво

Медиа

«Карелия-2022» Международный чемпионат по зимнему плаванию в Петрозаводске на льду Онежского озера
25.03.2022 17:09
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»

В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.