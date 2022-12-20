Клиенты Сбербанка получат доступ к программам поддержки экспортёров и импортёров РОСЭКСИМБАНКа и ЭКСАР

Сбербанк и РОСЭКСИМБАНК будут поддерживать экспортёров в рамках совместной программы финансирования, в том числе под страховое покрытие АО «ЭКСАР» (входят в группу Российского экспортного центра).

Соответствующее рамочное соглашение подписали Сбербанк и АО «РОСЭКСИМБАНК».

Компании, которые ведут внешнеэкономическую деятельность и работают со Сбербанком, смогут получать льготное финансирование: экспортёры — для производства и последующего экспорта, импортёры-нерезиденты — для финансирования оплаты по экспортным контрактам из России.

Это не первый опыт сотрудничества между банками: в 2021 году Сбербанк и РОСЭКСИМБАНК запустили совместный продукт «Кредит под аккредитив». Это инструмент, по которому РОСЭКСИМБАНК предоставляет экспортёру льготное финансирование (по постановлению правительства РФ № 566), а Сбер закрывает кредитный риск заёмщика и готовит кредитную документацию по сделке.