Реклама на сайте
Прислать новость
Инициатива Карелии изменить правила дачных взносов не нашла поддержки в Москве 4
31.05.2021 12:27
На улице в городе горняков в Карелии обнаружен мертвый мужчина 2
31.05.2021 13:06
Сгорело 15 номеров, коридор, холл: руководство гостиницы «Северная» опровергло информацию МЧС Карелии об ущербе от пожара 12
31.05.2021 14:49
В ГИБДД Карелии рассказали подробности смертельной аварии, которая унесла жизни двух женщин
31.05.2021 11:45
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу 27
31.05.2021 16:08

Климат и расстояния: в Центрабанке назвали основные факторы роста цен в Карелии

Новости. Общество
11:11, 01 Июня 2021
фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Региональная специфика, влияющая на рост цен в Карелии, связана с климатическими условиями и труднодоступностью населенных пунктов.

Об этом заявила начальник Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Петрова на онлайн-совещании, посвященном вопросам денежно-кредитной политики Центробанка. В нем участвовали более 100 представителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, органов исполнительной власти Карелии.

«На динамику цен в республике ощутимо влияет региональная специфика, в частности, климатические особенности (часть территории республики относится к районам Крайнего Севера), а также большая протяженность и труднодоступность некоторых населенных пунктов — по оценкам отдельных предприятий, транспортные издержки составляют от 10 до 20% в цене товара», — сообщила Петрова.

Она также назвала причины замедления инфляции в респулике — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Вася
2021-06-01 11:21:04
Пиндосия в труху,
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2021, 16:08
Карелия может потерять статус территории, приравненной к Крайнему северу
29.05.2021, 08:58
Фура улетела в кювет и перевернулась на трассе в Карелии
30.05.2021, 20:06
Очевидцы сняли видео пожара в гостинице "Северная" в Петрозаводске (ВИДЕО)
30.05.2021, 19:52
Горит гостиница «Северная» в Петрозаводске (СРОЧНО)
27.05.2021, 19:50
Стали известны подробности смертельного ДТП под Петрозаводском
30.05.2021, 13:34
Внедорожник попал под лесовоз на трассе в Карелии – погибли два человека

Чтиво

25.05.2021 13:55
Без политики
Боль в спине и суставах: терпеть нельзя, лечить
Среди причин потери трудоспособности боли в спине и суставах занимают ведущее место.
«Порядок с чистого листа» 10
21.05.2021 12:20
Как выполнить благоустройство парка или детской площадки за счет федерального бюджета
20.05.2021 11:41
архив чтиво

Медиа

Инаугурация Владимира Любарского
14.05.2021 11:32
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»