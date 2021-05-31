Климат и расстояния: в Центрабанке назвали основные факторы роста цен в Карелии

Региональная специфика, влияющая на рост цен в Карелии, связана с климатическими условиями и труднодоступностью населенных пунктов.

Об этом заявила начальник Северо-Западного главного управления Банка России Ирина Петрова на онлайн-совещании, посвященном вопросам денежно-кредитной политики Центробанка. В нем участвовали более 100 представителей крупных предприятий, малого и среднего бизнеса, органов исполнительной власти Карелии.

«На динамику цен в республике ощутимо влияет региональная специфика, в частности, климатические особенности (часть территории республики относится к районам Крайнего Севера), а также большая протяженность и труднодоступность некоторых населенных пунктов — по оценкам отдельных предприятий, транспортные издержки составляют от 10 до 20% в цене товара», — сообщила Петрова.

Она также назвала причины замедления инфляции в респулике — об этом читайте в интернет-газете «Вести Карелии».