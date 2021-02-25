Климатологи обеспокоены замедлением Гольфстрима

Ученые опасаются глобального похолодания.

Теплое течение Гольфстрим вышло на минимум своей активности, который не наблюдался в Северной Атлантике на протяжении как минимум тысячи лет. Как пишет ТАСС, к таким выводам пришли европейские климатологи, которые исследовали осадочные отложения на берегах Гренландии, Исландии, Канады и Германии. Результаты этих исследований показали, что Гольфстрим и другие течения Северной Атлантики слабеют уже 150 лет, что потенциально связано и с природными флуктуациями климата, и с тем, как человечество начало влиять на температурный режим Земли после начала эры индустриализации.

С 1960 года скорость движения течений стала уменьшаться особенно быстро, что, по мнению ученых, связано исключительно с антропогенными факторами. Если эти тренды продолжатся в ближайшие 100 лет, то не исключено, что "конвейер течений" может полностью остановиться, что радикально изменит климат планеты. Это приведет к более суровым зимам в Европе и Северной Америке, ускорит рост уровня моря у берегов США и резко снизит количество осадков во время лета.