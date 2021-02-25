Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу бывшего министра транспорта Карелии о взятках 12
Сегодня 07:15
Специалист рассказала, какие фрукты и ягоды следует покупать в магазинах 1
25.02.2021 21:30
Поработавшая горничной в Сочи россиянка раскрыла "грязные тайны" курортных отелей 2
25.02.2021 23:30
Стало известно, как будут ходить троллейбусы в Петрозаводске 10
Сегодня 08:20
Распродажа арестованных за долги автомобилей в Карелии набирает обороты: новый список 1
Сегодня 11:06
Отказ соблюдать дистанцию стал причиной нелепого ДТП в центре Петрозаводска (ВИДЕО) 5
Сегодня 15:30

Климатологи обеспокоены замедлением Гольфстрима

Новости. Общество
19:10, 26 Февраля 2021
фото: © Felipe Dana / AP
Загрузка...

Ученые опасаются глобального похолодания.

Теплое течение Гольфстрим вышло на минимум своей активности, который не наблюдался в Северной Атлантике на протяжении как минимум тысячи лет. Как пишет ТАСС, к таким выводам пришли европейские климатологи, которые исследовали осадочные отложения на берегах Гренландии, Исландии, Канады и Германии. Результаты этих исследований показали, что Гольфстрим и другие течения Северной Атлантики слабеют уже 150 лет, что потенциально связано и с природными флуктуациями климата, и с тем, как человечество начало влиять на температурный режим Земли после начала эры индустриализации.

С 1960 года скорость движения течений стала уменьшаться особенно быстро, что, по мнению ученых, связано исключительно с антропогенными факторами. Если эти тренды продолжатся в ближайшие 100 лет, то не исключено, что "конвейер течений" может полностью остановиться, что радикально изменит климат планеты. Это приведет к более суровым зимам в Европе и Северной Америке, ускорит рост уровня моря у берегов США и резко снизит количество осадков во время лета.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
24.02.2021, 17:00
"К сожалению, придется проститься с Карелией"
24.02.2021, 16:50
Как в центре Петрозаводска строят дом в скандинавском стиле (ФОТО)
23.02.2021, 14:53
Мороз не остановил: в Петрозаводске прошла встреча жителей с депутатом Заксобрания от КПРФ Евгением Ульяновым (ФОТО)
22.02.2021, 12:48
"Очередной бред!": водители Петрозаводска возмущены решением мэрии запретить левый поворот с Пушкинской на Карла Маркса
19.02.2021, 09:38
Распродается по дешевке очередная партия арестованных приставами автомобилей в Карелии
20.02.2021, 16:27
Глава Карелии отменил большую часть ограничений, введенных из-за коронавируса

Чтиво

25.02.2021 09:21
Без политики
Комплексная диагностика перед вакцинацией от COVID-19 со скидкой 20%!
У людей, желающих пройти вакцинацию от COVID-19, часто возникают вопросы: какой тест нужно сдать перед прививкой от коронавируса и нужно ли его сдавать?
Кому в Карелии захотелось погреться на угле? 9
16.02.2021 14:30
"Во поле березка стояла" 1
12.02.2021 11:08
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»