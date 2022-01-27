Клип группы из Карелии показали на фестивале в Нью-Йорке (ВИДЕО)

Клип группы «ILMU» из Карелии на песню «Igäine unohtus» показали на кинофестивале в Америке.

Музыкальный клип группы ILMU на песню «Igäine unohtus» («Вечное забвение») был показан на кинофестивале Meihodo в Нью-Йорке. Ролик продемонстрировали в категории «Лучшее музыкальное видео». Об этом информирует издание «64 параллель онлайн» со ссылкой на паблик группы.

«Igäine unohtus („Вечное забвение“, „Eternal oblivion“) — композиция с нового альбома музыкального проекта ILMU из Карелии. Прекрасная природа этого края стала вдохновением для создания песен в жанрах folk trip-hop, electronica и world music. А звучание живых инструментов и тексты на ливвиковском наречии карельского языка придают музыке коллектива уникальный колорит», — говорится в описании трека на youtube-канале музыкантов.

Группа сообщает, что их песня рассказывает «о непрерывном круговороте времён года, в котором жизнь каждого существа — мгновение. Лишь природа властна над всем».

В этом году в жюри фестиваля вошли двукратный обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас и композитор Тань Дунь, получивший «Оскар» за музыку к фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Международный фестиваль визуальных медиа Meihodo — это независимый кинофестиваль, организованный японской корпорацией Meihodo Inc., которая поддерживает и продвигает молодых международных авторов и предоставляет платформу для культурных дискуссий между кинопродюсерами со всего мира. Ежегодный фестиваль дебютировал в 2018 году в Фукуоке, Япония. В этом году он проходит в Нью-Йорке, сообщило издание «64 параллель онлайн».