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Клип группы из Карелии показали на фестивале в Нью-Йорке (ВИДЕО)

Новости. Культура
12:04, 28 Января 2022
фото: youtube.com / ILMU - Igäine unohtus / кадр из клипа

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Клип группы «ILMU» из Карелии на песню «Igäine unohtus» показали на кинофестивале в Америке.

Музыкальный клип группы ILMU на песню «Igäine unohtus» («Вечное забвение») был показан на кинофестивале Meihodo в Нью-Йорке. Ролик продемонстрировали в категории «Лучшее музыкальное видео». Об этом информирует издание «64 параллель онлайн» со ссылкой на паблик группы.

«Igäine unohtus („Вечное забвение“, „Eternal oblivion“) — композиция с нового альбома музыкального проекта ILMU из Карелии. Прекрасная природа этого края стала вдохновением для создания песен в жанрах folk trip-hop, electronica и world music. А звучание живых инструментов и тексты на ливвиковском наречии карельского языка придают музыке коллектива уникальный колорит», — говорится в описании трека на youtube-канале музыкантов.

Группа сообщает, что их песня рассказывает «о непрерывном круговороте времён года, в котором жизнь каждого существа — мгновение. Лишь природа властна над всем».

В этом году в жюри фестиваля вошли двукратный обладатель премии «Оскар» Майкл Дуглас и композитор Тань Дунь, получивший «Оскар» за музыку к фильму «Крадущийся тигр, затаившийся дракон».

Международный фестиваль визуальных медиа Meihodo — это независимый кинофестиваль, организованный японской корпорацией Meihodo Inc., которая поддерживает и продвигает молодых международных авторов и предоставляет платформу для культурных дискуссий между кинопродюсерами со всего мира. Ежегодный фестиваль дебютировал в 2018 году в Фукуоке, Япония. В этом году он проходит в Нью-Йорке, сообщило издание «64 параллель онлайн».

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