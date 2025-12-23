«Ключи от шлагбаума» стоили 64-летнему петрозаводчанину 650 тысяч

О новой схеме мошенничества в Петрозаводске рассказали в МВД Карелии.

Житель Петрозаводска потерял 650 тысяч рублей после разговора с мошенниками. Как он рассказал, по телефону ему сообщили, что готовы ключи от шлагбаума в его дворе. Для получения комплекта заявителя попросили продиктовать домашний адрес.

— На следующий день после странного звонка с ним связался неизвестный и уведомил, что предыдущий собеседник оказался мошенником. Выведав необходимую информацию, «преступник» якобы оформил от лица петрозаводчанина полуторамиллионный кредит и перевёл деньги на спонсирование незаконной деятельности. Чтобы его не сочли пособником афериста, ему предложили накопления в срочном порядке передать «на проверку в казначейство», — рассказали в МВД.

Собрав 650 000 рублей в праздничный пакет, житель города передал денежные средства незнакомке, пришедшей по его адресу. Затем он рассказал о случившемся соседке, та порекомендовала обратиться в полицию.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершённом в крупном размере. Установливаются причастные к преступлению лица.

Ранее мошенники выманили у жителей Карелии более 1,5 млн рублей.