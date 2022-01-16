Клуб виртуальной реальности в глубинке Карелии затопило водой (ФОТО)

Потоп произошел в клубе виртуальной реальности, расположенном в городе Суоярви.
В суоярвском клубе виртуальной реальности произошел прорыв водопровода. Помещение клуба затопило водой. Заведение пришлось закрыть. Об этом информирует паблик «Город 257 Суоярви».
«Клуб виртуальной реальности в Суоярви временно прекратил деятельность. Причина — затопление помещения из-за прорыва водопровода. К сожалению, пострадала часть дорогостоящего оборудования, мебель», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что жительница Карелии открыла цирковую студию в Суоярви.
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