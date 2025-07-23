Клубничную ярмарку в Петрозаводске продлили

Ярмарку «Земляничное лукошко» продлили еще на неделю.

Инициативу высказал глава Карелии. Напомним, изначально ярмарка должна была работать до 27 июля. Но сроки перенесли до 3 августа, сообщили в Минэке Карелии.

— За время проведения ярмарки с 11 июля карельские фермеры продали более 15 тонн клубники, а её посетителями уже стали более 30 тысяч горожан и гостей города, — говорится в сообщении.

Напомним, ярмарка работает на пересечении Онежской набережной и проспекта Ленина в Петрозаводске ежедневно с 10:00 до 19:00. В ассортименте свежая клубника, выращенная в экологически чистых районах Карелии, а также белорусская голубика, малина и ежевика.

Цены за 2 литра клубники начинаются от 1000 рублей, лоток объёмом 3 кг можно приобрести за 3000 рублей, а специальный комплект «На варенье» (3 кг) — за 2000 рублей. При этом на выбор петрозаводчан представлены не только свежие ягоды и сладкие угощения, но и рассада.