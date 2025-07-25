Клубы дыма от лесных пожаров в России окутали финские поселения

Отечественный дым вызвал беспокойство у жителей соседнего государства.

Дым от лесных пожаров, бушующих на северо-западе России, дошёл до приграничных поселений Финляндии, сообщает издание «Yle».

Основные очаги возгорания находятся примерно в 5 километрах от финских территорий. Наибольшее количество сообщений о задымлениях поступило в районе общин Кяселахти и Париккала.

— Вечером в среду вдоль восточной границы провели разведывательный полёт — распространения огня на территорию Финляндии зафиксировано не было, — рассказали в СМИ.

Напомним, сейчас в Муезерском и Лоухском районах Карелии действует режим ЧС. Ежедневно в республике фиксируют 10 новых очагов возгорания. Аномальная жара, сухая погода и грозы усугубляют сложившуюся лесопожарную обстановку.