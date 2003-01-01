Книга карельской писательницы представлена на ярмарке во Франкфурте

Книга «Без права на престол. Как расцвели и погибли пять великих династий» Ирины Беловой из Костомукши представлена на 77-й Франкфуртской книжной ярмарке, самом престижном событии в мире книгоиздания.

С 15 по 19 октября в немецком городе Франкфурт-на-Майне проходит книжная ярмарка, участником которой со своей книгой стала жительница Карелии. Историческое исследование Ирины Беловой «Без права на престол» посвящено закату пяти великих династий. Книга представлена на английском языке.

— Все мои книги объединяет тема Судьбы и Выбора, — говорит Ирина Белова. — Меня интересует точка, где личная воля встречается с неумолимым ходом истории. Что здесь было предначертано, а что стало следствием роковых решений? Мои исследования не о хронологии и не о том, кто был прав. Они о Судьбе, о миге, который меняет всё.

— Для меня стало честью узнать, что книгу выбрали для участия на Франкфуртской ярмарке, чтобы представлять Россию и крупнейшее отечественное издательство «Эксмо», — делится Ирина. — Это признание конкурентоспособности и уникальности концепции. Думаю, международного читателя заинтересовало именно то, что я рассматриваю историю как драму почти одновременного обрыва великих династий и делаю акцент на внутреннем мире и выборе героев, который позволяет увидеть вневременные закономерности.

Как цитирует Ирину костомукшское издание «64 параллель», её призвание — дать читателю возможность задуматься о парадоксах судьбы, о том, как неизбежное сплетается с волей человека, а избранный путь ведёт героя к победе и обретению любви или же к краху.

В настоящее время к публикации готовятся две новые книги автора, продолжающие эту тему: «Романовы: шаг над пропастью. Историческое исследование. Россия от Смуты до Петра» и работа, посвящённая тайнам старых сказок и концепции пути героя.

Франкфуртская книжная ярмарка — ведущий мировой форум в области книгоиздания, ежегодно проходящий в октябре в выставочном комплексе Messe Frankfurt.



Ярмарка была основана после Второй мировой войны в 1949 году и быстро превратилась из национального немецкого мероприятия в крупнейшее международное событие для специалистов книжной индустрии.

Напомним, уникальная фотовыставка от Банка России, посвященная Александру Пушкину, начала работу в Национальной библиотеке Карелии.