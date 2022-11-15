Читатели могут выбрать книжные новинки для покупки в Национальную библиотеку Карелии

Обладателям читательского билета республиканской Национальной библиотеки напомнили о проекте по формированию библиотечного фонда «Комплектуем вместе».

Если вы узнали о выходе новой интересной книги, которая отсутствует в электронном каталоге Национальной библиотеки Карелии, то вы можете предложить издание для приобретения в фонд библиотеки. Об этом напомнили в сообществе Нацбиблиотеки. Оставить заявку можно на приобретение книги последних трех лет издания.

Чтобы предложить приобрести книгу в фонд библиотеки, обладателю читательского билета необходимо заполнить короткую форму на сайте учреждения, указать название книги, автора или составителя, назвать издательство, место и год издания.

Предложения, отправленные с помощью формы, учтут в процессе комплектования фонда в соответствии с профилем, финансовыми возможностями библиотеки и наличием издания на книжном рынке.

По заявкам читателей из программы «Комплектуем вместе» в библиотеку уже приобрели почти две сотки книг. Какие книги хотели видеть на полках библиотеки жители Карелии можно посмотреть здесь.