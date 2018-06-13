Книгу Астрид Линдгрен о приключениях Пеппи Длинныйчулок перевели на карельский язык

Вышла в свет книга Астрид Линдгрен о приключениях Пеппи Длинныйчулок, переведенная на карельский язык Тамарой Щербаковой.

Об этом сообщили члены инициативной группы "Карельскому языку – официальный статус в Карелии" со ссылкой на Карельское просветительское общество Финляндии.

"Очень жаль, что печать книги и оформление договоров с правообладателями на наследие Астрид Линдгрен немного затянулись, и сама Тамара Васильевна не успела увидеть только что вышедшую книгу. Но самое главное в том, что её мечта осуществится, а дети и взрослые, которые теперь смогут почитать эту книгу по-карельски, насладятся её содержанием и героями, как это делала сама Тамара Васильевна", - отмечают общественники.

В подготовке книги принимали участие активисты, занимающиеся карельским языком, представители организаций из Карелии, Финляндии и Швеции. Они помогали Тамаре Щербаковой с редактированием, финансированием, проблемами, связанными с авторскими правами, и др. Книга доступна для заказа в Интернете.