Книжный фонд поселковой библиотеки пополнили на 60%

Библиотеку в поселке Найстенъярви открыли после ремонта.
Здание библиотеки отремонтировали, в нем установили новую мебель, закупили компьютерное оборудование и оргтехнику.
— Впервые за много лет сразу более чем на 60 процентов обновили книжный фонд. Это энциклопедии, классика, современная литература, публицистика, сказки для детей — 5,5 тысяч изданий. А если какой-то все же не хватает, ее можно заказать из других библиотек Карелии благодаря доступу к электронному каталогу, — рассказал на своей странице в ВК глава Карелии Артур Парфенчиков.
Удобное пространство позволяет проводить в библиотеке мастер-классы, кружковые занятия. В Найстенъярви работает кукольный театр «Карабас», литературное объединение «Виола», клуб «Золотые ручки» и другие.
Добавим, что на прошлой неделе модельная библиотека заработала в поселке Кааламо, а всего в Карелии уже отремонтировано 13 модельных библиотек. Ранее стало известно, что конкурс прошла и петрозаводская библиотека имени В. М. Данилова.