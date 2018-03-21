Книжный фримаркет откроется в Петрозаводске

Очередной книжный фримаркет приурочен к празднованию Дня смеха и Международного дня детской книги, сообщили в администрации Петрозаводска.

Смысл книжного фримаркета "Люблю читать" в том, что каждый пришедший может принести в дар свои ставшие ненужными книги и взять любые книги из числа тех, что принесли другие участники.

В День смеха 1 апреля и в преддверии Международного дня детской книги с 17.00 в Городском центре молодежи Петрозаводска (пр.А.Невского, 55) каждый желающий может принять участие в книжном фримаркете и подарить новую жизнь своим прочитанным книгам, которые пылятся без дела на книжных полках.

Здесь книги можно подарить людям, которые с удовольствием примут их в свою домашнюю библиотеку, и взять в подарок что-то интересное для себя.

Сбор книг для следующего книжного фирмаркета продолжается.