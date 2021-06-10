ŠKODA и Чемпионат мира по хоккею

ŠKODA в 29-й раз стала генеральным спонсором турнира.

С 21 мая по 6 июня 2021 года в Риге (Латвиия) проходил Чемпионат мира по хоккею. Матчи турнира принимал стадион «Арена Рига» и Олимпийский спортивный центр. Это было 29-е мировое первенство, партнером которого выступила ŠKODA. Статус генерального спонсора Чемпионата мира по хоккею IIHF марка получила в далеком 1993 году. Это самое длительное сотрудничество в истории спортивных дисциплин, вошедшее в Книгу рекордов Гиннесса.

«Золото» 84-го Чемпионата Мира по хоккею завоевала сборная Канады, пройдя через захватывающую серию плей-офф и одержав в финале победу над сборной Финляндии. Финал получился очень ярким. Обе команды были мотивированы добиться победы. Финляндия отстаивала титул чемпионов мира, а Канада хотела отыграться за поражение в финале на прошлом турнире. Итог: 3:2 в пользу Канады.



© IIHF 2021

Россия в этом году заняла 5 место в турнирной таблице и 1 место в своей группе.



© IIHF 2021

«Красная машина» завершила свое участие в турнире в ¼ финала.

Студия ŠKODA Design уже третий раз создает награду для самого ценного игрока турнира. Эффектный трофей для лучшего игрока Чемпионата мира по хоккею IIHF стал визитной карточкой мероприятия. В этом году мастерски выполненная скульптура из традиционного чешского хрусталя визуально напоминает кристалл льда. Кубок, созданный под руководством шеф-дизайнера по интерьеру ŠKODA AUTO Петера Олаха (Peter Olah), вдохновлен следами от лезвий коньков на льду. В этом году Кубок достался самому ценному игроку турнира Эндрю Манджапане, сборная Канады.



© IIHF 2021

ŠKODA AUTO поддерживает Чемпионат мира по хоккею с шайбой IIHF с 1992 года, передавая в пользование организаторам турнира автомобили марки. В этом году чешский бренд впервые предоставил автопарк, состоящий из 45 полностью электрических ENYAQ iV.

А специально для поклонников хоккея ŠKODA AUTO Россия предлагает линейку HOCKEY EDITION для моделей KAROQ, KODIAQ, RAPID и OCTAVIA. Спецверсия, посвященная хоккею, излюбленному виду спорта чешской марки, отличается богатым выбором оснащения, оригинальными элементами дизайна экстерьера и элегантными решениями в интерьере.



© КМ Центр

Выбрать свою «хоккейную» ŠKODA вы можете у официального дилера в Карелии «КМ-Центр». Подробности о специальной серии HOCKEY EDITION, записи на тест-драйв и стоимости комплектаций вы можете узнать по телефону: +7 (8142) 59-33-99, по адресу: г. Петрозаводск, Лесной проспект, д. 55, стр. 3 или на сайте КМ-Центр.

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