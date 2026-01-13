Коэффициент платы за воду при отсутствии счётчика стал тройным в 2026 году в России

С 6 декабря 2025 года в России для расчёта платы за холодное водоснабжение применяется повышающий коэффициент 3 (вместо прежнего 1,5) в случаях, когда в жилье не установлен счётчик при наличии технической возможности для его монтажа.

Постановлением Правительства РФ увеличен вдвое (с 1,5 до 3) повышающий коэффициент для исчисления платы за холодное водоснабжение для собственников жилья, у которых нет работающего индивидуального прибора учёта холодной воды (счётчика), хотя есть техническая возможность его поставить, сообщает информационно-правовой портал «Гарант».

Размер этого коэффициента, ранее установленный в Правилах коммунальных услуг № 354, подвергся изменениям и является обязательным к исполнению:

— Данные Правила коммунальных услуг № 354 целиком бъявлены обязательными требованиями, соблюдение которых оценивается в рамках государственного жилищного надзора и лицензионного контроля за УК в МКД, а несоблюдение может наказываться по КоАП РФ, — разъясняет «Гарант».

