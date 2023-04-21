Кофе и алкоголь: Росгвардия Карелии задержала очередную порцию магазинных воришек

В Сегеже патрули задержали двух нарушителей, сообщили в Росгвардии Карелии.

Вечером 5 июля на пульт дежурного сегежского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из сетевого магазина.



Прибывшие росгвардейцы выяснили у продавцов, что неизвестный мужчина спрятал под одежду несколько банок кофе и при попытке уйти разбил краденое.



52-летний нарушитель отказался вылачивать материальный ущерб, поэтому его задержали и дотвезли в полицию.

Позднее в этом же магазине 50-летний сегежанин попытался пронести мимо кассы алкоголь. Сотрудники Росгвардии передали его полиции для дальнейшего разбирательства.