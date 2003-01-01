Уровень годовой инфляции в Карелии стал самым низким за последние пять лет

В Банке России рассказали, как изменились цены на продукты, изделия и услуги, предлагаемые жителям республики.

В декабре 2025 года уровень годовой инфляция в Карелии снизился и составил 6,4% после 7,5% в ноябре. Это самое низкое итоговое значение инфляции в республике с 2020 года, сообщили в пресс-службе Банка России.

— Согласно прогнозу, инфляция опустится до 4–5% в этом году и стабилизируется вблизи 4% в дальнейшем, — рассаказали там.

В минувшем месяце в Карелии выросли цены на чай, кофе, какао, кондитерские изделия, сыр и мясную продукцию. Вместе с тем яйца, овощи и фрукты стали дешевле.

Также в стоимости увеличились косметические продукты, парфюмерия и топливо, а компьютерная техника, меховые изделия, обувь и телерадиотовары, наоборот, снизились.

На рынке услуг заметнее всего подорожал проезд на пассажирском транспорте (+15,1%), при этом зарубежный туризм стал значительно дешевле (-15,4%).

— Высокая ключевая ставка помогла замедлить рост цен. Чтобы годовая инфляция продолжала устойчиво замедляться, общий спрос в экономике должен расти сдержаннее. Для этого Банк России будет продолжительное время поддерживать высокие ставки по депозитам и кредитам, — отметила руководитель экономического направления Отделения НБ Республики Карелии Северо-Западного ГУ Банка России Оксана Мамонова.

