Кофе, сладости, алкоголь и другие продукты украли в магазинах жители Карелии

В полиции по фактам краж были возбуждены уголовные дела.

Подробности инцидентов рассказали в пресс-службе МВД Карелии.

Так, в полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из сетевых магазинов о краже товара на сумму около 6,5 тысяч рублей. При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники магазина увидели, как посетитель вынес без оплаты несколько бутылок крепкого алкоголя, ананас, сыр и другие продукты.

Оперативники установили личность злоумышленника: им оказался 32-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Он рассказал, что продукты украл для себя.

А в сетевом магазине на Древлянке неизвестные украли с разницей в несколько дней 5 больших упаковок кофе и несколько банок с шоколадной пастой. Ущерб превысил 6 тысяч 600 рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к кражам причастен 25-летний мужчина. Похищенные продукты он продал, деньги потратил на себя.

В том же магазине молодой человек пронес без оплаты мимо кассы кофейный напиток за 6 тысяч 400 рублей. Подозреваемый – подросток из Петрозаводска — признался, что украденный товар продал и деньги потратил себя.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела, отметили в пресс-службе МВД Карелии.