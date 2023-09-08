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Кофе, сладости, алкоголь и другие продукты украли в магазинах жители Карелии

Новости. Криминал
11:49, 11 Сентября 2023
фото: © МВД Карелии / ВК

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В полиции по фактам краж были возбуждены уголовные дела.

Подробности инцидентов рассказали  в пресс-службе МВД Карелии.

Так, в полицию Петрозаводска поступило заявление от работников одного из сетевых магазинов о краже товара на сумму около 6,5 тысяч рублей. При просмотре записей с камер видеонаблюдения сотрудники магазина  увидели, как  посетитель вынес без оплаты несколько бутылок крепкого алкоголя, ананас, сыр и другие продукты.

Оперативники установили личность злоумышленника: им оказался 32-летний ранее судимый житель Петрозаводска. Он рассказал, что продукты украл для себя.

А в сетевом магазине на Древлянке неизвестные украли с разницей в несколько дней 5 больших упаковок кофе и несколько банок с шоколадной пастой. Ущерб превысил 6 тысяч 600 рублей. 

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что к кражам причастен 25-летний мужчина. Похищенные продукты он продал, деньги потратил на себя.

В  том же магазине молодой человек пронес без оплаты мимо кассы кофейный напиток за 6 тысяч 400 рублей. Подозреваемый – подросток из Петрозаводска — признался, что украденный товар продал и деньги потратил себя.

По фактам краж были возбуждены уголовные дела, отметили в пресс-службе МВД Карелии.

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