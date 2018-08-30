Когда лучше сделать прививку против гриппа, рассказали специалисты

Специалисты Центра медицинской профилактики Карелии рассказали, когда лучше сделать прививку против гриппа.

"Вакцинироваться от гриппа необходимо в конце лета – начале осени. В день вакцинации Вы должны быть здоровы, в семье и среди коллег по работе не должно быть заболевших вирусными инфекциями. Прививку от гриппа делать лучше с утра или в первой половине дня, когда иммунная система наиболее сильна. Важен и позитивный настрой на прививку, позитивные ожидания от вакцинации", - сообщается в паблике "Карелия Центр медицинской профилактики" в "ВКонтакте".

Ранее Минздрав Карелии сообщил, что в республику поступило 85 тысяч доз вакцины против гриппа.

Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени.