Когда лучше сделать прививку против гриппа, рассказали специалисты

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Специалисты Центра медицинской профилактики Карелии рассказали, когда лучше сделать прививку против гриппа.
"Вакцинироваться от гриппа необходимо в конце лета – начале осени. В день вакцинации Вы должны быть здоровы, в семье и среди коллег по работе не должно быть заболевших вирусными инфекциями. Прививку от гриппа делать лучше с утра или в первой половине дня, когда иммунная система наиболее сильна. Важен и позитивный настрой на прививку, позитивные ожидания от вакцинации", - сообщается в паблике "Карелия Центр медицинской профилактики" в "ВКонтакте".
Ранее Минздрав Карелии сообщил, что в республику поступило 85 тысяч доз вакцины против гриппа.
Первая волна заболеваемости гриппом в России ожидается в середине осени.
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