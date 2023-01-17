«Когда на все удочки клюет, значит, поплыли»: появилось видео спасения рыбаков на Онего (ВИДЕО)

Операция по спасения рыбаков, дрейфовавших на льдине в Онежском озере на границе Ленинградской области и Карелии, попала на видео.

Вечером 19 января в экстренные службы поступило сигнал о двоих на льдине Онежского озера.

«Как-как случилось… около четырех вечера подул ветер, льдину оторвало. Удочки начали нырять в темноте, и всё. Как у всех рыбаков — когда на все удочки клюет, значит, поплыли», — рассказал 47news, как отправился в дрейф, один из спасенных — Вячеслав.

До берега — пара километров, а до края льдины — метров двести. Заходили на ночную зимнюю рыбалку со стороны деревни Щелейки и подготовились основательно. У каждого по мотособаке, ледяные буры, снасти, гаджеты с GPS-навигацией, палатка и раскладушки.

«Вокруг нас тоже рыбаки, но ближе к берегу. Наш кусок большой, по ширине метров 400-500 точно. Течение очень сильное. Мы уже сидели в палатке, раскладушки поставили, разогрели печку, готовили еду. В общем, позвонили спасателям, передали», — продолжает рыбак.

В это время на большой земле начинается спасательная операция. Работают спасатели Ленинградской, Вологодской областей и Карелии — под два десятка человек и семь единиц техники. Заводятся моторы судов на воздушных подушках, крутятся лопасти вертолета Ми-8.

Собеседники 47news в МЧС России объяснили, что работе судов на воздушных подушках могли помешать естественные препятствия. Техника не может проехать через ледяные торосы, а волны высотой больше 25 сантиметров становятся опасными для самих спасателей. Накануне вечером на Онежском озере порывы ветра поднимались до 20 м/с, а волны были высотой в метр.

Уже на месте пилот ювелирно зависнет над льдиной на высоте в 30 сантиметров. У этих парней — всё по инструкции. Погрузив на борт двоих, спасатель со страховкой тащит следом мотособаки.

«Как подлетал вертолет, конечно, слышали. На льдине провели примерно восемь часов. В финале ощущения были офигенные, как в том мультфильме про голубой вертолет и волшебника. Пока машина спускалась, мы держались за самые тяжелые вещи», — как смог, описал спасательную операцию Вячеслав.

По словам собеседника, в те края он каждый год приезжает с товарищем. Рыбаков манит туда налим — разновидность трески, обитающая в пресной воде. Добыть можно только зимой. Говорит, в этот раз тоже вернулись с уловом.

По возвращении отчаянных ждут административные протоколы за выход на лед. По данным районной администрации, запрет действует с ноября прошлого года. Так что приключения на Онежском озере могут обернуться штрафом от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.