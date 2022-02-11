Когда объявят локдаун для «наливаек» в Карелии?

Чтобы прекратить ночную торговлю алкоголем в Карелии, властям надо дождаться какого-нибудь крупного ЧП.

Весну-лето 2020 года, когда в Карелии из-за пандемии был объявлен локдаун, и закрылось большинство предприятий, многие вспоминают с содроганием. Но есть и те, кто думают о том времени почти с ностальгией. Несколько месяцев тишины стали настоящим подарком для жильцов домов, в которых расположены так называемые «наливайки» — мини-бары, торгующие пивом на вынос. Все время, пока длился локдаун, никто не орал под окнами по ночам, не справлял нужду в соседних подъездах, не задирал случайных прохожих. Хватило одного единственного указа за подписью губернатора, чтобы положить конец той вакханалии, которая годами творится вокруг этих заведений. Но это длилось недолго — торговцы опять торгуют, посетители снова буянят, а представители органов власти, как всегда, разводят руками, уверяя, что у них недостаточно полномочий, чтобы закрыть «наливайки».

Оправдания чиновников в очередной раз можно было услышать на заседании парламентского комитета по экономической политике. Депутаты хотели выяснить, что изменилось за полтора года, прошедшие с тех пор, как они приняли закон об ограничении максимальной площади заведений общепита.

Об этом читайте в статье «Пиво — не коронавирус. Когда объявят локдаун для „наливаек“?»