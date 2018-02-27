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Новости. Общество
12:53, 27 Февраля 2018

Когда отремонтируют дорогу до Марциальных Вод

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Власти Карелии планируют отремонтировать автодорогу до поселка Марциальные Воды и инфраструктуру одноименного курорта к его 300-летию.

План работ по подготовке к юбилею санатория "Марциальные воды" обсуждался накануне на совещании в правительстве.

"Должен быть выполнен ремонт участка дороги "Шуйская – Гирвас", отреставрированы объекты историко-культурного наследия, проведена работа по развитию туристической инфраструктуры, реконструирована входная зона курорта. Также среди задач улучшения инфраструктуры – организация уличного освещения и строительство газовой котельной, которая будет обогревать не только строения санатория, но и весь поселок, на территории которого расположен курорт", - сообщили в правительстве.

Все эти работы планируется завершить к сентябрю 2019 года, когда будет отмечаться 300-летний юбилей курорта.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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