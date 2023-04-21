Когда в Петрозаводске была своя Петропавловка с маяком

«Фактор News» вспомнил историю маяков столицы Карелии.

Первый маяк в окрестностях Петровской слободы, ставшей позднее Петрозаводском, был оборудован на построенной к 1711 году деревянной церкви во имя святых Петра и Павла. В просторечии она получила название Петропавловки.

По легенде, в проектировании и строительстве храма принимал участие сам Петр I, но это вряд ли. Император изволил посетить слободу лишь в 1719 году - зимой, да и то проездом на Марциальные источники. Рубить бревна для церкви в мороз ему было явно недосуг. Но храм получился знатный - его сравнивали с петербургской Петропавловкой. Опять же, согласно легендам, смотритель маяка "ежедневно поднимал на шпиль два рефлектора с масляными лампами. Один был направлен в сторону Соломенного, другой - непосредственно на Онежское озеро".

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