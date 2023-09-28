«Когда вы что-нибудь с этим сделаете?» - жители Петрозаводска показали ржавые перила в современном районе города

Горожане обратились к администрации с вопросом о замене ржавых оградок вдоль дороги в современном районе Петрозаводска.
Старые ржавые металлические ограждения на Перевалке в карельской столице попали в объектив фотоаппарата горожан. Фотографии опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».
Жители города в соцсети задали вопрос администрации Петрозаводска: «Куда обращаться, чтобы заменили/обновили данное творение на Чапаева?»
Горожане приложили карту, на которой отметили локацию страшных оградок.
«Когда вы хоть что-нибудь с этим сделаете?» — спросили пользователи сети.
Застройка района идет полным ходом. При этом «Никого ничего не смущает?» — снова спросили горожане.
«Таких оградок вдоль Чапаева, на Ватутина полно!» — отметили жители Петрозаводска.
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