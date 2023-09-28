«Когда вы что-нибудь с этим сделаете?» - жители Петрозаводска показали ржавые перила в современном районе города

Горожане обратились к администрации с вопросом о замене ржавых оградок вдоль дороги в современном районе Петрозаводска.

Старые ржавые металлические ограждения на Перевалке в карельской столице попали в объектив фотоаппарата горожан. Фотографии опубликовали в паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск».

Жители города в соцсети задали вопрос администрации Петрозаводска: «Куда обращаться, чтобы заменили/обновили данное творение на Чапаева?»

Горожане приложили карту, на которой отметили локацию страшных оградок.

«Когда вы хоть что-нибудь с этим сделаете?» — спросили пользователи сети.

Застройка района идет полным ходом. При этом «Никого ничего не смущает?» — снова спросили горожане.

«Таких оградок вдоль Чапаева, на Ватутина полно!» — отметили жители Петрозаводска.