Койки больниц в Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1222 пациента, 74 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии в больницы поступили шесть человек с внебольничной пневмонией. Смертей пациентов с пневмонией не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.