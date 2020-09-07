Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Финляндия продлила запрет на въезд для россиян на неопределенный срок 15
07.09.2020 15:54
Проект актуализированной схемы теплоснабжения Петрозаводска получил поддержку публичных слушаний
07.09.2020 17:41
"Фонтаны" забили на набережной Петрозаводска (ФОТО) 6
07.09.2020 14:24
В Карелии неизвестный водитель насмерть сбил пешехода вблизи границы
07.09.2020 13:38
В ожидании спасения придавленный деревом учитель четыре дня питался насекомыми 2
07.09.2020 21:30

Койки больниц в Карелии пополнились новыми пациентами с пневмонией

Новости. Общество
08:58, 08 Сентября 2020
фото: © Михаил Терещенко/ТАСС
Загрузка...

За последние 24 часа летальных исходов от внебольничной пневмонии в Карелии не зарегистрировано, сообщили в оперштабе РК по борьбе с коронавирусом.

Начиная с 1 апреля, с внебольничной пневмонией госпитализированы 1222 пациента, 74 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).

За сутки в Карелии в больницы поступили шесть человек с внебольничной пневмонией. Смертей пациентов с пневмонией не зарегистрировано.

Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID -19.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2020, 16:28
Украинец собирает до 130 кг черники в день и за два месяца в Финляндии заработал 8,5 тыс. евро
02.09.2020, 15:22
Минстрой Карелии рассказал, когда готов начать отопительный сезон
04.09.2020, 17:20
Водитель выжил в страшной аварии в Петрозаводске (ФОТО и ВИДЕО)
08.09.2020, 06:40
"Дети выведены на дистанционное обучение и находятся на изоляции дома"
01.09.2020, 16:35
"Мы превратились в маленький Краснодарский край"
01.09.2020, 09:39
Подробности смертельного ДТП в Петрозаводске рассказали в ГИБДД (ВИДЕО)

Чтиво

04.09.2020 10:43
Частная жизнь
"Мы пережили этот кризис относительно спокойно" 4
Бывший житель Петрозаводска рассказал, как Швеция перенесла коронавирусную пандемию без жесткого карантина и масочного режима.
Почему удобнее покупать продукты в интернет-магазине
01.09.2020 11:27
А у Вас есть иммунитет к COVID-19?
01.09.2020 11:20
архив чтиво

Медиа

Юноша, повредивший питьевой фонтанчик в сквере Аквамарин, извинился перед петрозаводчанами
04.09.2020 18:28
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»