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Койко-мест для больных COVID-19 в Карелии остается все меньше

Новости. Общество
09:44, 19 Октября 2020
фото: © Илья Тимин
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В ковид-центрах Карелии осталось всего 25,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась 19 октября до 25,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что на 18 октября этот показатель равнялся 28%.
Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

По данным на 19 октября в стационарах находятся 302 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 8 в состоянии средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.

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Комментарии

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Zim
2020-10-19 11:14:46
А правда, что свободные койки остались только в районах, а в Петрозаводске их вообще нет?
карел
2020-10-19 09:59:23
Для министров , губернаторов и замов , депутатов хоть за резервировали койки в общих палатах ?? А то останемся с такой "борьбой" с вирусами без руководства .
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