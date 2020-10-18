Койко-мест для больных COVID-19 в Карелии остается все меньше

В ковид-центрах Карелии осталось всего 25,6% свободных коек для лечения больных коронавирусом.

Доля свободных коек для лечения больных COVID-19 в специализированных стационарах Карелии сократилась 19 октября до 25,6%, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Отметим, что на 18 октября этот показатель равнялся 28%.

Как пояснил Михаил Охлопков, нормой считается 20% свободных коек.

По данным на 19 октября в стационарах находятся 302 жителя республики, заболевших COVID-19. Из них 8 в состоянии средней тяжести, один в тяжелом состоянии.

Как сообщалось ранее, в связи с ростом числа инфицированных коронавирусом в Карелии, было принято решение дополнительно перепрофилировать под специализированный стационар для борьбы с COVID -19 Центр паллиативной помощи на улице Льва Толстого в Петрозаводске.