«Колебания продолжатся»: карельские синоптики озвучили прогноз погоды на конец ноября

Стало известно, какие метеосюрпризы подготовил жителям Карелии последний месяц осени.

До конца ноября погода в Карелии останется неустойчивой, а температурный маятник будет раскачиваться то в тёплую, то в холодную сторону, сообщили в региональном гидрометцентре.

— Колебания продолжатся. (...) Северные районы республики, похоже, окончательно перестроились на зимний лад, (…) очередной атмосферный фронт циклона принесёт сюда снегопады. Однако в южных районах Карелии, находящихся под влиянием тёплой воздушной массы, температура поднимется до положительных значений уже в ближайшие сутки, а осадки перейдут в смешанную фазу. В середине недели под воздействием тыловой части циклона похолодает — в ночные часы по южным районам ожидается до -5, -10℃, на севере — до -11, -16℃, — рассказали синоптики.

До конца месяца североатлантические циклоны будут продолжать приносить в регион новые порции осадков, чередуя их кратковременными потеплениями и гололедицей. Среднесуточная температура воздуха в большинстве районов превысит норму на 1,5-2,0℃. При этом на севере сохранится отрицательная аномалия, хотя в последние ноябрьские дни даже сюда доберётся атлантическое тепло, приблизив температуру к норме.

Напомним, сегодня, 23 ноября, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, мокрый снег, гололедица и до -13°С.