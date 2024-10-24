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Колесо обозрения хотят поставить рядом с горным парком «Рускеала»

Новости. Благоустройство
09:30, 30 Октября 2024
фото: © Freepik

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Аттракцион оборудуют подсветкой.

Колесо обозрения планируют установить рядом с горным парком «Рускеала». Аттракцион станет частью проекта «Огни Рускеала». Об этом сообщили в паблике Сводки Петрозаводска

Колесо обозрения оборудуют подсветкой, которая меняет цвета и создаёт различные эффекты. Осуществить это планируют до 2028 года, сообщают авторы поста.  

Кроме того, до 2026 года планируют сделать ряд мероприятий, направленных на развитие туристического объекта «Вотчина карельского Деда Мороза Талвиукко».

Ранее мы писали о том, что в Рускеала начинается сезон художественной подсветки.

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