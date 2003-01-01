Колесо загорелось у лесовоза в Карелии

Возгорание колеса на прицепе лесовоза в Олонецком районе произошло вчера вечером, 12 ноября, в Олонецком районе. Пожарные оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших в результате инцидента нет.
Сообщение о возгорании возле поселка Черная Речка поступило на пульт дежурного в 22:01. К месту происшествия была направлена автоцистерна и два пожарных из отдельного поста ПЧ-35, расположенного в селе Коткозеро, сообщает Госкомитет Карелии по безопасности.
К моменту прибытия расчета водитель лесовоза успел отсоединить кабину автомобиля от горящего прицепа, что предотвратило распространение огня. Для тушения пожарные использовали ствол «Б».
Госкомитет напоминает, что возгорания на большегрузном транспорте, особенно в зимний период из-за повышенной нагрузки на тормозные системы, не являются редкостью. Оперативные действия водителя и пожарных позволили минимизировать последствия.
