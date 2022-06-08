Колеус и хлорофитум украсят клумбы Петрозаводска

В столице Карелии высадят более 230 тысяч декоративных растений.

Городской комбинат благоустройства продолжает украшать цветами общественные территории Петрозаводска. Подрядчик уже оформил многочисленные вазоны на проспектах Ленина и Карла Маркса, а также на Берёзовой аллее. Приступили к этим работам и на площади Гагарина. Однолетние растения высадили в скверах Вечный Огонь, Ивана Молчанова, Петра Анохина, в парке Мира, на пересечении улиц Кирова и проспекта Карла Маркса. Также сотрудники комбината перекапывают клумбы и подготавливают почву на общественных территориях в районах Петрозаводска, сообщили в мэрии города.



администрация Петрозаводска

В этом сезоне планируется высадить в карельской столице более 230 тысяч растений. Вазоны и клумбы украсят колеус, петуния, гвоздика, биденс, батат, хлорофитум и другие цветы.

Ранее сообщалось, цветы украсят вазоны на улицах Петрозаводска к середине июня.