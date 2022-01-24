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Количество детей в Карелии, заразившихся коронавирусом, продолжает расти

Новости. Общество
09:41, 25 Января 2022
фото: © Владимир Смирнов / ТАСС

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За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 46 маленьких жителей Карелии, днем ранее заболевших детей было 39, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 25 января, в Карелии за сутки было выявлено 46 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее в Карелии было зарегистрировано 39 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11376. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 32 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11180.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 443 инфицированных, выздоровели 352, зарегистрировано 3 смерти от ковида.

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Комментарии

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норкимо
2022-01-25 10:40:34
да вы шо? А сколько грипп, сифилис, инфаркт, стоматит, .....?
Гость
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