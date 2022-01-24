Количество детей в Карелии, заразившихся коронавирусом, продолжает расти

За минувшие сутки COVID-19 был выявлен у 46 маленьких жителей Карелии, днем ранее заболевших детей было 39, сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным на 25 января, в Карелии за сутки было выявлено 46 случаев коронавируса у детей. Сутками ранее в Карелии было зарегистрировано 39 несовершеннолетних, заразившихся COVID-19.

Общее число инфицированных коронавирусом детей — 11376. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

За минувшие сутки от коронавируса выздоровели 32 ребенка. Число выздоровевших маленьких пациентов за время пандемии достигло 11180.

Напомним, за прошедшие сутки в республике выявлены 443 инфицированных, выздоровели 352, зарегистрировано 3 смерти от ковида.