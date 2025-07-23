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Количество лесных пожаров в Карелии удалось уменьшить до 33

Новости. Общество
13:20, 03 Августа 2025
фото: Правительство Карелии

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Их площадь снизилась с 2400 до 1696 га. Глава региона Артур Парфенчиков поручил усилить группировку специалистов для тушения возгораний в районах с наиболее сложной пожарной ситуацией – в Кемском, Муезерском, Пудожском и Калевальском.

На территории Карелии продолжают действовать 33 лесных пожара. Как сообщила в ходе заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности республики министр природных ресурсов и экологии республики Янина Свидская, 12 возгораний на общей площади 283 га уже локализованы, среди них — крупный пожар в Костомукшском округе. За сутки специалисты ликвидировали 10 лесных пожаров на площади 598 га, в том числе в значительное возгорание в Тикшинском лесничестве в Муезерском районе.

— Сегодня планируем локализовать четыре лесных пожара на площади 205 га, а также ликвидировать три возгорания на площади 21 гектар, — отметила Янина Свидская.

За прошедшие сутки новое возгорание в лесной местности возникло в Кемском районе.

— Около Кривого порога действует сложный лесной пожар — горят торфяники, однако угрозы поселку нет, пожар уходит на северо-восток, — доложила глава администрации Кемского района Светлана Долинина.

Артур Парфенчиков поручил контролировать распространение огня и усилить группировку специалистов для тушения возгораний в Кемском, Муезерском, Пудожском и Калевальском районе.

На территории Карелии продолжает действовать особый противопожарный режим. Разведение открытого огня запрещено на всей территории республики. За нарушение правил пожарной безопасности гражданам грозит штраф от 40 тыс. рублей, юридическим лицам — от 600 тыс. рублей.

В Лоухском, Муезерском, Пудожском районах и Костомукшском округе действует запрет на посещение лесов и въезд в них транспортных средств.

Сообщить о лесном пожаре можно по бесплатному круглосуточному телефону прямой линии лесной охраны: +7 (8142) 55-55-80.

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