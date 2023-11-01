Количество нападений бездомных собак на людей в Карелии снизилось

В республике наметилась тенденция к уменьшению нападений безнадзорных животных.

В Карелии снизилось число нападений безнадзорных животных на людей, сообщили 1 ноября в паблике Министерства сельского и рыбного хозяйства Карелии.



По информации Управления Роспотребнадзора республики, наметилась тенденция к уменьшению нападений животных: в 2020 году зафиксировали 777 случаев, в 2021 — 609, в 2022 году — 568, а по итогам 9 месяцев текущего года зарегистрировали 480 случаев.

Как подчеркнули в источнике, для регулирования численности животных без владельцев федеральным законом была установлена стратегия ОСВВ — отлов-стерилизация-вакцинация-возврат.

На эти цели из регионального бюджета ежегодно выделяются субвенции, расчет которых осуществляется на основании прогнозируемых данных (количества животных, в отношении которых будут проведены мероприятия), предоставляемых органами местного самоуправления с учетом их потребности.



В 2020 году в Карелии отловили 1 138 животных без владельцев, из них 824 собаки обрели новый дом. В прошлом году было отловлено 904 собаки, половину из которых передали новым хозяевам, а по состоянию на 1 октября 2023 года — 745 животных, 312 собак обрели дом.



Местные приюты по возможности оставляют отловленных собак у себя. Часть животных возвращают на прежние места обитания, если животное не проявляет агрессии, рассказали в источнике.