Количество особо тяжких преступлений в Карелии выросло на 42 процента

В прокуратуре республики объяснили рост особо тяжких преступлений, который произошел в этом году, активизацией работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Прокуратура Карелии подготовила характеристику состояния преступности в регионе за 8 месяцев 2020 года. Так, за январь - август на территории региона зарегистрировано 9 285 преступлений, что на 1 161 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+14,3%).

Количество тяжких преступлений выросло на 37,7%, особо тяжких – на 42,2%.

По информации прокуратуры, рост количества тяжких преступлений вызван изменениями, внесенными в Уголовный Кодекс Российской Федерации, согласно которым кражи с банковских счетов, равно совершенные в отношении электронных денежных средств отнесены законодателем к тяжким преступлениям.

Рост особо тяжких преступлений связан, отмечают в ведомстве, с активизацией работы правоохранительных органов республики по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Так, в этом году зарегистрировано 652 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (+34,2%).

Львиная доля зарегистрированных преступлений - 58,9% - приходится на хищения чужого имущества. Из них 3 705 (+6,9%), в том числе 790 – дистанционно (+142,3%), - это кражи.

Количество преступлений, совершенных в форме мошенничества, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 21% и составило 1 327, из них 1 033 – дистанционно (+58,7%), что требует от жителей республики необходимости быть более бдительными при поступлении соответствующих телефонных звонков и предложений в сети Интернет, ограждать советами своих несовершеннолетних и пожилых родственников от общения с преступниками, считают в прокуратуре.

Ранее раскаявшимся жителям Карелии простили преступления.