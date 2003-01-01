Количество открывшихся в России компаний снизилось до минимума за последние 14 лет

В 2025 году в России больше закрылось компаний, чем открылось.

В 2025 году в России зарегистрировали 173 тысяч юрлиц — это на 20% меньше, чем в 2024-м. Это минимум за последние 14 лет, сообщают «Известия» со ссылкой на подсчеты сети FinExpertiza на основе данных ФНС.

— Число ликвидаций увеличилось до 230 тысяч (на 15%). В итоге закрытых компаний оказалось на 26% больше, чем открытых, общее число коммерческих организаций сократилось на 2%, до 2,6 млн, — уточнило издание.

88% компаний исключили из Единого госреестра юрлиц по решению ФНС, больше половины из них имели признаки фиктивности, остальные компании закрылись по решению собственников или были и так недействующими.

Глава Торгово-промышленной палаты Сергей Катырин пояснил, что к сокращению количества новых компаний привели рост издержек, дорогие кредиты и более жесткие требования к финансовой и налоговой дисциплине, в этих условиях запуск бизнеса стал особенно взвешенным решением.

Закрываются чаще всего юрлица, задействованные в торговле и посреднических услугах, где традиционно много формальных структур и фирм-однодневок. Также заметны сокращения в строительстве, недвижимости и среди сервисных компаний, сильно зависящих от инвестиций, кредитов и госзаказа.

Сокращение числа юрлиц компенсируется ростом доли индивидуальных предпринимателей, отметили в «Корпорации МСП». Если десять лет назад соотношение было 50 на 50, то сегодня — 32 на 68 в пользу ИП.