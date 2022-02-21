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Количество перевезенных пассажиров «Ласточкой» из Пскова в Петрозаводск увеличилось на 50%

Новости. Общество
14:23, 25 Февраля 2022
фото: © «Столица на Онего»

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Пассажиропоток на скоростных поездах «Ласточка» между Псковской областью и Карелией за год увеличился вдвое до максимального показателя в 133 тыс. человек.

Пассажиропоток скоростных поездов между Псковской областью и Карелией за год вырос вдвое. Этого удалось достичь за счет повышения туристической привлекательности двух регионов, сообщил в пятницу ТАСС и. о. председателя комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области Станислав Стармолотов.

«Количество перевезенных пассажиров Псковской области [за год] на скоростных поездах „Ласточка“ по маршруту Псков — Петрозаводск увеличилось на 50%. По маршруту проехали более 133 тыс. человек. Это направление стало популярным среди туристов», — сказал собеседник агентства.

Он также уточнил, что в 2021 году по этому маршруту удалось перевезти рекордное число пассажиров, несмотря на непростую эпидемиологическую обстановку. «Открытое ежедневное движение скоростного поезда „Ласточка“ по маршруту „Псков — Великий Новгород — Петрозаводск“ пользуется спросом у населения с учетом туристской привлекательности Псковской области», — пояснил руководитель комитета.

Первые скоростные поезда «Ласточка» между Псковом и Петрозаводском начали курсировать в конце февраля 2019 года. Специально для этого маршрута на заводе «Уральские локомотивы» был изготовлен новый поезд, который может работать на переменном, постоянном токе и тепловозной тяге. Расписание «Ласточки» синхронизировано таким образом, чтобы на станции Чудово в Новгородской области пассажиры смогли пересесть на поезд «Сапсан» и продолжить путь по маршруту Петербург-Москва.

Ранее сообщалось, поезд «Карелия» вошел в число лучших поездов России.

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