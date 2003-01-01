Количество пользователей МАХ достигло 55 миллионов

Среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек.

В мессенджере Мах зарегистрировались 55 миллионов человек с момента запуска его бета-версии весной 2025 года.

— За это время пользователи отправили 4,4 миллиарда сообщений, позвонили более миллиарда раз и записали 43 миллиона видеокружков, — сообщили создатели национального мессенджера.

Согласно представленным данным, среднесуточная аудитория национального мессенджера в ноябре превысила 22,1 миллиона человек. Рекордный показатель был зафиксирован 6 ноября — суточный охват составил 25,6 миллионов пользователей.

Напомним, в июле этого года председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о развитии национального многофункционального сервиса обмена сообщениями — мессенджера MAX.