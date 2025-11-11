Количество премиальных автомобилей в Карелии выросло более чем на 50 процентов

Число премиальных автомобилей стоимостью от 10 миллионов рублей в Карелии увеличилось на 52,2% за год, достигнув 35 единиц в 2024 году.

В 2023 году в республике насчитывалось 23 премиальных автомобиля, а объем налоговых начислений составлял 2,5 миллиона рублей. Общероссийский рост числа таких автомобилей составил 34,3%, достигнув 32,5 тысячи единиц, сообщает «РБК» со ссылкой на исследование «FinExpertiza»

Президент FinExpertiza Елена Трубникова связывает рост с несколькими факторами: повышением доходов покупателей, расширением доступных комплектаций, появлением новых брендов, включая китайские, а также активизацией покупок перед ожидаемым повышением утильсбора.

Несмотря на сокращение спроса на автокредиты в Карелии вдвое, средняя сумма, которую покупатели готовы потратить на автомобиль, выросла на 17% и составляет около 1,5 миллиона рублей. Карелия вошла в число регионов Северо-Западного Федерального Округа с наиболее доступными ценами на новые автомобили: в среднем 2,4 миллиона рублей, что объясняется действием государственных программ поддержки. Наибольшей популярностью у жителей республики продолжают пользоваться подержанные иномарки.

Сумма налоговых начислений на эти автомобили возросла на 42,2% и составила 3,6 миллиона рублей.

Напомним, в Петрозаводске открылся официальный дилер премиальных автомобилей EXEED.