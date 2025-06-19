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Количество преступлений сократилось в Карелии

Новости. Криминал
12:00, 25 Июня 2025
фото: МВД Карелии

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По итогам 5 месяцев этого года количество зарегистрированных преступлений в республике снизилось почти на 10% - с 4688 до 4223.

По данным МВД Карелии, сократилось как число тяжких преступлений (-3,2%), так и преступных деяний средней (-20,5%) и небольшой тяжести (-8%).

В нашей республике самыми распространенными являются посягательства на собственность. Они составляют 59% от общего количества зарегистрированных преступлений. За пять месяцев их число снизилось с 2651 до 2488. 

Меньше зарегистрировано преступлений, направленных против личности (с 679 до 634) и совершенных в общественных местах (с 1198 до 1117), в том числе на улицах (с 368 до 354).

Сотрудниками полиции регулярно проводятся мероприятия направленные на противодействие незаконному обороту алкогольной и спиртосодержащей продукции. Так, полицейскими в этой сфере пресечено 264 административных правонарушения, 1338 фактов распития алкоголя, 1234 — появления в состоянии опьянения в общественных местах и 17 — продажи алкогольной продукции несовершеннолетним.

«Результатом принятых профилактических мер стало сокращение количества преступлений, совершенных в состоянии опьянения на 32,6% (с 555 до 374)», — рассказали в МВД Карелии.

В апреле 2025 года между министерством МВД и правительством Карелии заключено соглашение о передаче МВД России части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок, предусмотренных Законом Республики Карелия от 15 мая 2008 года № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях». С этого времени в рамках реализации переданных полномочий сотрудниками полиции составлено 248 протоколов за нарушение тишины в ночное время.

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