Количество рейсов в Сочи увеличат в 2026 году

Самолеты с Петрозаводска до Сочи будут летать перед новогодними праздниками.

Как рассказал в своем телеграм-канале вице-премьер правительства Карелии Виктор Россыпнов, количество рейсов до Сочи в будущем году увеличат.

- Осуществлять их будем не только с мая по сентябрь, но также в октябре и перед новогодними праздниками, - уточнил чиновник.

Напомним, сейчас из Петрозаводска можно улететь в Москву, Калининград, Казань, Сочи, Екатеринбург, Череповец и Минеральные воды. . За 9 месяцев пассажиропоток составил почти 70 тысяч человек, самое популярное направление - Казань.

Ранее в Правительстве Карелии запустили опрос, куда бы еще хотели летать жители республики. Больщинство голосов - 64% - были отданы за Минск. В итоге власти заявили о запуске маршрута в 2026 году. Из столицы Карелии можно будет долететь до столицы Белоруссии – Минска. Запуск рейсов запланирован с начала мая по 15 сентября 2026 года с частотой выполнения рейсов 1 раз в неделю.