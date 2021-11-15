Количество серьезных ДТП в Карелии резко выросло из-за появления наледи на дорогах

Наступление холодной погоды привело к ухудшению дорожных условий и росту числа ДТП в Карелии.

Это следует из оперативной сводки происшествий МЧС — спасатели теперь по несколько раз в день выезжают для ликвидации последствий дорожных аварий.

В пятницу было четыре таких выезда. В 20.05 на объездной дороге в Петрозаводске столкнулись два автомобиля. На место выезжали спасательные подразделения в составе 10 человек 3 единиц техники.

В 15.27 на автодороге «Кочкома — Госграница» в Муезерском районе в кювет перевернулся автомобиль. Потребовалась помощь 6 бойцов МЧС и 2 единиц техники.

В 15.29 автомобиль врезался в столб в Сортавальском районе (на фото). На место было направлено подразделение МЧС в составе 4 человек. Еще два спасателя потребовались в 18.58. для помощи водителю, чей автомобиль столкнулся с препятствием на федеральной трассе «Кола» в Олонецком районе.