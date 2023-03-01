Количество сирот в детских домах сократилось в Карелии в 2022 году

Численность детей-сирот, проживающих в стационарных учреждениях, в Карелии снизилось на 8% в 2022 году.

Это основное достижение в работе Центров помощи детям, оставшимся без попечения, сообщили в министерстве социальной защиты республики.

Уменьшение количества сирот позволило сократить число стационарных мест в Центре помощи детям № 4 в поселке Рабочеостровск.

Новым видом деятельности Центров в 2022 году стала подготовка кандидатов в замещающие родители. В прошлом году обучение в Школе приемных родителей прошли 337 жителей Карелии. В целях сопровождения замещающих семей на базе учреждений действуют семейные клубы. Комплексная работа по подготовке и сопровождению замещающих семей позволила почти в 2 раза снизить число возвратов детей из замещающих семей.